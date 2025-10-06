Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de atuar no assassinato

Mais uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz, foi preso hoje.

O que aconteceu

Prisão de Felipe Avelino da Silva, 33, conhecido como Mascherano, foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. A impressão digital do homem foi encontrada no carro que teria sido usado no crime, segundo as investigações.

O homem foi preso em Cotia, segundo o secretário. Outros dois suspeitos de envolvimento com o crime são considerados foragidos: Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24.

O UOL tenta contato com a defesa do suspeito. A matéria será atualizada assim que houver retorno à reportagem.

Delegado foi morto minutos após sair do trabalho

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite do dia 15 de setembro. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura de Praia Grande.

Ele foi alvo dos primeiros disparos na saída do trabalho. Ferraz, que estava aposentado da polícia e já foi delegado-geral de São Paulo, trabalhava como secretário municipal de Administração.

Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.

Mais de 20 tiros foram disparados em direção à vítima. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.