Primeira rodada de diálogos entre Hamas e mediadores termina com "atmosfera positiva", segundo meios ligados ao Egito

A primeira rodada de conversas sobre Gaza entre o Hamas e os mediadores terminou no Egito em meio a uma "atmosfera positiva", informou um meio de comunicação vinculado ao Estado egípcio nesta terça-feira (7, data local).

A emissora Al Qahera News, ligada à inteligência estatal do Egito, informou que as negociações continuarão nesta terça-feira entre o Hamas e os mediadores na cidade turística de Sharm el-Sheikh, onde uma delegação israelense chegou na segunda-feira.

Espera-se que Israel e o Hamas participem de negociações indiretas sobre os detalhes de uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê uma troca de prisioneiros e reféns, além de um cessar-fogo de longo prazo.

