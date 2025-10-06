Topo

Previsões apontam zona do euro na meta da inflação nos próximos anos, diz dirigente do BCE

06/10/2025 10h42

O presidente do Banco da Espanha e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), José Luis Escrivá, afirmou nesta segunda-feira, 6, que as previsões apontam que a zona do euro permanecerá na meta da inflação nos próximos anos.

No XVI Encontro Financeiro da Expansión, Escrivá disse que a expectativa de inflação está ancorada em 2% e que as taxas de juros são adequadas, "pois estamos atualmente na meta".

Mas, apesar da situação confortável, o dirigente apontou que é preciso estar pronto para agir em meio ao ambiente complexo atual.

Segundo ele, a economia espanhola está sólida no terceiro trimestre.

