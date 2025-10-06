Topo

Pressionado pelo PP a deixar ministério, Fufuca reforça apoio a Lula no MA

O ministro do Esporte, André Fufuca Imagem: Valter Campanato/Agência Brasil.
Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 18h53

Pressionado pelo PP a deixar o cargo de ministro do Esporte, André Fufuca participou de um evento do governo federal hoje no Maranhão, seu estado natal, e afirmou que vai apoiar o presidente Lula (PT) nas eleições de 2026.

O que aconteceu

"Eu estou com Lula", disse Fufuca. O ministro discursou na entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz.

"As famílias não irão mais pagar aluguel. A casa é delas. Isso, presidente, tem a sua marca. É por isso que eu falo em alto e bom som: Eu estou com Lula". André Fufuca, ministro do Esporte

Ministro afirmou que apoiará Lula mesmo que esteja "amarrado" em 2026. A declaração ocorre em meio ao desembarque do PP do governo Lula (PT). O presidente do partido, Ciro Nogueira, foi ministro de Jair Bolsonaro e apoia a candidatura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à presidência.

Ele disse ter cometido um erro em 2022, quando apoiou Bolsonaro. "Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro, o importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro. Eem 2026 pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser. Mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil", disse Fufuca.

Eu estou com Lula. Eu estou com o Lula do Bolsa Família, o Lula do Vale Gás, o Lula do Pé-de-meia, o Lula do Mais Médicos, o Lula do Mais Renda, o Lula do Mais Profissional, o Lula do Fies, o Lula do Prouni, o Lula que tirou o filho do pobre da rua e colocou pra fazer medicina na faculdade privada, que falou em alto e bom som para os EUA: 'Respeite o nosso Brasil'. André Fufuca, ministro do Esporte

Federação PP e União Brasil deu até 30 de setembro para todos os filiados entregarem cargos no governo. Fufuca e o ministro do Turismo, Celso Sabino, têm resistido.

Ciro Nogueira disse que PP não deve expulsar Fufuca. O presidente do partido afirmou, porém, que o ministro deve perder o controle do diretório estadual do PP no Maranhão caso decida se manter no ministério. "Eu duvido que ele prefira perder o comando do partido dele do que ficar no governo", disse em entrevista à CNN.

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

