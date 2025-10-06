Topo

Notícias

Prêmio Nobel: conheça cientistas brasileiros que já foram indicados

Rio

06/10/2025 08h39

Em mais de um século de existência, o Prêmio Nobel nunca agraciou um brasileiro em nenhuma de suas seis categorias (Medicina, Física, Química, Literatura, Paz e, depois, Economia). O brasileiro que chegou mais perto de ganhar um Nobel foi o físico César Lattes (1924-2005) - indicado sete vezes entre 1950 e 1956, e considerado injustiçado.

Este ano, o escritor Milton Hatoum surgiu entre os nomes cotados para o Nobel de Literatura na lista do site de apostas NicerOdds, do Reino Unido. Os laureados de 2025 serão anunciados a partir desta segunda-feira, 6.

Em 1950, o britânico Cecil Powell recebeu o Nobel de Física por "desenvolver o método fotográfico de estudo dos processos nucleares e a descoberta (das partículas) mésons feita por esse método". Powell era o chefe do grupo de pesquisa da Universidade de Bristol (Reino Unido) responsável pelo estudo, mas a descoberta da subpartícula méson pi (que mantém os prótons e os nêutrons unidos no núcleo do átomo) é atribuída a Lattes, que integrava a equipe.

Tanto é assim que, em 1947, Lattes descreveu a partícula em artigo publicado na revista científica Nature, assinado também por seus colegas de laboratório como coautores. A descoberta do méson pi abriu caminho para o desenvolvimento de um novo campo de estudos, a física das partículas elementares.

O médico Manoel de Abreu (1891-1962) recebeu três indicações ao Nobel de Medicina, em 1946, 1951 e 1953. O especialista desenvolveu a abreugrafia, exame que permite o diagnóstico precoce da tuberculose. Por ser rápido e barato, o exame provocou uma redução considerável no número de mortos pela doença.

O sanitarista Carlos Chagas (1879-1934) recebeu duas indicações ao prêmio de Medicina, em 1913 e 1921. Chagas foi o responsável pela descoberta de todo o ciclo da Doença de Chagas, que levou seu nome, além de importantes pesquisas sobre a malária.

O físico Mario Schenberg (1914-1990), considerado um dos maiores nomes da física teórica do País, recebeu uma indicação ao prêmio em 1983. Ele fez importantes descobertas na astrofísica e trabalhou com grandes nomes internacionais como Enrico Fermi, George Gamow e Subrahmanyan Chandrasekhar (que ganhou o Nobel de Física naquele ano).

A agrônoma Johanna Dobereiner (1924-2000), conhecida como a brasileira que revolucionou a produção mundial de alimentos, recebeu uma indicação ao prêmio de Química em 1997. As pesquisas da agrônoma foram cruciais para o desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool, para o aumento exponencial da produção de soja no País e também pelo barateamento na produção de alimentos. Ela integrava a Academia de Ciências do Vaticano.

O químico Otto Gottlieb (1920-2011) foi indicado ao prêmio de Química em 1999 por seus estudos sobre a estrutura química das plantas que permitiram avaliar a preservação de vários ecossistemas brasileiros.

Outros grandes nomes da ciência brasileira foram cotados para o prêmio, mas não chegaram a receber indicações. É o caso do fundador do Instituto Butantan, o médico Vital Brazil (1865-1950), responsável pela criação de diferentes soros contra o veneno de animais peçonhentos, como cobras e aranhas.

O sanitarista Oswaldo Cruz (1872-1917), responsável pelas campanhas de erradicação da febre amarela, peste bubônica e varíola no País, também já foi cotado para o prêmio, mas nunca indicado. Da mesma forma, os médicos Maurício Silva e Sérgio Ferreira, responsáveis pela descoberta de um composto vasodilatador no veneno da jararaca, foram cotados, mas não indicados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

OpenAI promete reforçar direitos autorais em vídeos do Sora 2

Rússia saúda comentário de Trump sobre oferta de Putin de preservar limites de armas nucleares

Trump instrumentaliza forças de segurança para confrontar estados democratas e ampliar poder presidencial

Israel deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta Thunberg

O que são os Prêmios Nobel e quando serão anunciados os prêmios de 2025?

Policial civil é morto a tiros na porta de casa em Niterói

Sobe para 63 o número de mortos por desabamento de escola na Indonésia

Ao justificar demissão, ex-premiê diz que excesso de egos e falta de humildade dificultaram o trabalho

Soja/EUA: ajuda de Trump aos agricultores pode demorar até início de 2026

Nobel de Medicina premia três pesquisadores do sistema imunológico

Negociadores se reúnem para conversas sobre plano de Trump para Gaza; acordo rápido é improvável