Por que aparecem mosquinhas no banheiro e como exterminá-las de vez

Se você já notou pequenos insetos acinzentados voando perto do ralo do box, não está sozinho.

As famosas mosquinhas de banheiro, também conhecidas como moscas dos filtros ou moscas dos ralos, são, na verdade, parentes mais próximas dos mosquitos do que das moscas propriamente ditas. As principais espécies pertencem ao gênero Psycoda, como Psychoda alternata, P. cinerea e P. satchelli, além de Telmatoscopus albipunctatus.

Apesar de minúsculos, medindo cerca de 2 milímetros, esses insetos têm corpo robusto, coberto por cerdas, e asas com densa pilosidade, o que lhes dá um aspecto de pequenas mariposas, em tons que variam do marrom claro ao cinza.

De hábitos noturnos, as fêmeas colocam grupos de até 200 ovos, que eclodem entre 32 e 48 horas. Ovos, larvas e pupas se desenvolvem em locais úmidos, como ralos, canos, frestas de azulejos e junções de vasos sanitários — qualquer ambiente que acumule resíduos orgânicos, resultado da descamação da pele, fios de cabelo, pelos e fungos.

O ciclo completo, do ovo ao inseto adulto, leva cerca de duas semanas, dependendo da temperatura e da umidade.

São perigosas para a saúde humana?

Apesar de pertencerem à mesma família dos mosquitos-palha, conhecidos transmissores da leishmaniose, as mosquinhas de banheiro não transmitem doenças. Elas não oferecem risco à saúde humana, mas causam grande incômodo pela simples presença.

O desconforto vem do fato de se multiplicarem rapidamente e, quando o ambiente é favorável, os insetos parecem brotar do nada. Por isso, embora inofensivas, são um sinal claro de que há umidade e acúmulo de matéria orgânica em algum ponto do banheiro ou da cozinha.

Como eliminar as mosquinhas -- e evitar que voltem

A melhor estratégia é atacar a origem: a sujeira e a umidade. Como orientam os especialistas, se você não quer ter essas moscas voando em seu banheiro, mantenha o local sempre muito limpo. Isso inclui:

Lavar bordas de ralos com uma escovinha e produto de limpeza;

Secar o piso após o banho ou a lavagem;

Corrigir infiltrações em pias, vasos e boxes;

Garantir que os rejuntes e canaletas estejam íntegros e sem frestas.

Sem umidade e sem alimento, as mosquinhas têm muito mais dificuldade de se proliferar.

Caso já tenham aparecido, é hora de uma limpeza mais pesada. A recomendação é usar água sanitária ou produtos com cloro, aplicando nos locais onde os insetos possam se desenvolver: ralos, canaletas, frestas de azulejos e em torno dos vasos sanitários.

Quando o problema se intensifica

Em situações mais severas, quando a infestação não cede mesmo após as limpezas, vale buscar ajuda profissional. O uso de inseticidas comuns é dispensável, pois os produtos no mercado eliminam apenas os insetos adultos e não ovos ou larvas.

Nesses casos, o ideal é contratar uma empresa controladora de pragas urbanas, que poderá aplicar produtos específicos para eliminar as larvas e tratar os focos de reprodução.

Em resumo, as mosquinhas de banheiro são um incômodo mais estético do que perigoso —mas servem como alerta de que o ambiente precisa de atenção. Manter o local seco, limpo e bem vedado é o segredo para se livrar delas de vez.

*Com informações de reportagens publicadas em 12/10/2012 e 20/07/2025