Dani Lima: Trump não adiantou acordo com Lula, mas Planalto está satisfeito

O governo brasileiro avalia como positivo o resultado da conversa entre Lula e Donald Trump, marcada pelo tom cordial e pela abertura de um canal direto entre os presidentes, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A videochamada, que durou cerca de 30 minutos, ocorreu em um momento de tensão política interna e aproxima Lula dos Estados Unidos, mesmo sem avanços imediatos nas negociações comerciais.

O Palácio do Planalto está muito satisfeito com o resultado dessa primeira conversa. As fontes estão dizendo que a conversa foi fluida e aconteceu de maneira muito leve. Houve trocas de piadas entre os dois. Em um determinado momento, Lula disse ser uma pessoa que não guarda mágoas eque não tem inimigos. Trump o interrompeu e falou: 'eu sou diferente; eu tenho inimigos'. Foi uma conversa em tom muito ameno, apesar dos assuntos arestosos.

Trump não colocou nenhum tipo de negociação e não antecipou que os EUA estão dispostos a negociar. Lula o fez e pediu para passar à equipe de Trump os resultados da balança comercial Brasil-EUA por haver um problema na informação que está chegando até eles.

O Brasil, dos países do G20, é um dos três que mantém uma relação com os EUA na qual os americanos são superavitários. Então, Lula disse que poderia colocar esses dados à disposição porque gostaria que as tarifas fossem revistas. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que Lula adotou postura diplomática ao pedir revisão das sobretaxas, sem confrontar diretamente Trump, e que o gesto de diálogo repercutiu bem no Congresso e no Supremo.

Lula fez questão de ser muito diplomático nesse momento. Ele disse 'respeito sua decisão porque é um direito de cada país, mas gostaria que você revisasse com atenção os números do Brasil e que fosse possível rever essa decisão'.

Lula também mencionou as sanções a autoridades brasileiras sem nominar ninguém. Dentro do STF, conversei com um ministro que me disse que o fato de a conversa ter acontecido foi muito bem recebido. Claro, no Congresso Nacional isso dá força para Lula, que vai para uma votação importantíssima no Senado. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista ainda ressalta que o bom momento político de Lula pode favorecer votações importantes, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

O Senado define agora qual vai ser o ritmo que tratará a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, aprovado na semana passada pela Câmara. Então, o presidente mantém um bom embalo na política, o que deve ajudar a proposta também lá. Daniela Lima, colunista do UOL

Segundo Daniela, a troca de telefones partiu de Trump, sinalizando interesse em manter contato direto e menos intermediários no diálogo entre os países.

Trump liga e ele começa falando. Ele é quem sugere, diz que não precisa mais de mediadores e que gostaria de trocar os telefones para falar diretamente quando houver necessidade.

Isso sinaliza o quê? Que Trump quer estabelecer uma relação direta com o presidente do Brasil, sem tantos intermediários assim. 'A negociação será tocada aqui pelo Marco Rubio, mas se houver necessidade de uma conversa imediata entre eu e você, está aqui o meu telefone'. Daniela Lima, colunista do UOL

Para a colunista, o gesto representa um passo inicial de uma longa negociação e reforça o prestígio de Lula diante da oposição.

Os primeiros cem metros foram corridos na ONU, mas tem muita água para rolar ainda. Isso ficou muito claro com todas as fontes com as quais eu falei. Mas hoje, nessa maratona, foi um dia ruim para Eduardo Bolsonaro em um cenário de fragmentação da direita, onde ele e a família já tem criticado expoentes importantes do suporte político ao ex-presidente da República. Daniela Lima, colunista do UOL

