Topo

Notícias

Petróleo sobe depois que Opep+ aumenta produção menos que o esperado

06/10/2025 16h34

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de cerca de 1% nesta segunda-feira, depois que o aumento da produção da Opep+ planejado para novembro foi mais modesto do que o esperado, atenuando algumas preocupações sobre o aumento da oferta.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,46%, para fechar a US$65,47 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fechou a US$61,69, com alta de 1,33%.

"O mercado acha que a quantidade real de petróleo que chegará ao mercado é muito menor do que a anunciada, uma vez que alguns dos membros da Opep+ já estão produzindo em sua capacidade", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

No domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e de alguns produtores menores, disse que aumentaria a produção a partir de novembro em 137.000 barris por dia, igualando o número de outubro, em meio à preocupação persistente sobre um excesso de oferta iminente.

No período que antecedeu a reunião, fontes disseram que, embora a Rússia estivesse defendendo um aumento de 137.000 bpd para evitar pressionar os preços, a Arábia Saudita teria preferido o dobro, o triplo ou até quatro vezes mais para recuperar rapidamente a participação no mercado.

A modesta atualização da produção também ocorre em um momento de aumento das exportações venezuelanas, da retomada dos fluxos de petróleo curdos via Turquia e da presença de barris não vendidos do Oriente Médio para carregamento em novembro, disse o analista da PVM Oil Associates, Tamas Varga.

A Arábia Saudita manteve inalterado o preço oficial de venda do petróleo Arab Light que vende para a Ásia.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Seher Dareen em Londres, Emily Chow em Cingapura)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Juiz é morto a tiros por réu dentro de tribunal na Albânia

Greta Thunberg é recebida por multidão em Atenas após Israel expulsar ativistas da flotilha

Como nosso sistema imunológico evita atacar o próprio organismo?

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco

Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Secretaria da Saúde propõe incorporação da Furp ao Instituto Butantan

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

Boom dos cigarros eletrônicos chegou às crianças, diz OMS