Petrobras realiza 1ª importação de gás de Vaca Muerta da Argentina via gasoduto

06/10/2025 11h32

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras e a Pluspetrol realizaram a primeira importação de gás natural não convencional de Vaca Muerta, produzidos na Bacia de Neuquén, na Argentina, via gasoduto, informou a petroleira brasileira em comunicado à imprensa nesta segunda-feira.

Foram importados, na última sexta-feira, 100 mil metros cúbicos de gás natural, produzidos pela POSA, subsidiária da Petrobras na Argentina, e pela Pluspetrol, com o objetivo testar o arcabouço comercial e operacional da operação, disse a Petrobras.

O gás foi transportado via gasodutos, da Argentina até a Bolívia e de lá até o Brasil.

A operação ocorreu no âmbito de um acordo celebrado entre as empresas e suas subsidiárias. Conforme o contrato, a Petrobras pode importar até 2 milhões de metros cúbicos de gás natural, na modalidade interruptível, segundo a Petrobras.

"Novas operações de importação ocorrerão conforme as empresas identifiquem oportunidades comerciais", disse a Petrobras.

(Por Marta Nogueira)

