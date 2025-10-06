Topo

Notícias

Petrobras informa conclusão de 5 contratos para Complexo Boaventura, no valor de R$ 9,6 bi

Rio

06/10/2025 17h29

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 6, que concluiu a assinatura de cinco contratos de serviços para a construção de unidades que compõem o Projeto Refino Boaventura, que vai investir R$ 9,6 bilhões para aumentar a produção de diesel S-10, querosene de aviação e lubrificantes grupo II (óleos básicos).

A previsão é construir duas unidades inéditas em refinarias da Petrobras, uma de Desparafinação por Isomerização por Hidrogênio (HIDW), para produção de lubrificantes de Grupo II; e outra de Hidrocraqueamento Catalítico (HCC), produtor de diesel S-10 e QAV.

"O projeto propiciará a integração entre a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), ampliando a produção de derivados de maior valor agregado e baixo teor de enxofre, como diesel S-10 e lubrificantes de Grupo II - aumentando a oferta de produtos mais sustentáveis, alinhada à estratégia de transição energética da companhia", disse a estatal em nota.

O projeto prevê incremento de 76 mil barris por dia de diesel S-10; mais 20 mil barris por dia de Querosene de Aviação (QAV); e mais 12 mil barris por dia de lubrificantes Grupo II, que possuem baixo teor de enxofre e melhor desempenho e durabilidade em diversas aplicações automotivas e industriais, informou a Petrobras. A previsão é gerar cerca de 15 mil empregos diretos no pico da obra.

Navios

A Petrobras também formalizou o afretamento de quatro embarcações do tipo RSV (ROV Support Vessel), destinadas ao apoio de operações submarinas, em contratos que somam R$ 10,2 bilhões, decorrentes de contratação em outubro do ano passado.

As unidades serão construídas no estaleiro Navship, em Navegantes (SC), com previsão de entrega entre 2029 e 2030.

"As embarcações do tipo RSVs atuarão na inspeção, manutenção e instalação de sistemas submarinos com uso de veículos operados remotamente (ROVs), reforçando a eficiência e a segurança operacional da companhia", explicou a empresa.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'bom homem'

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato

LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria

Brasil e Cingapura fecham acordo para ampliar comércio de proteína animal

Com Brasil já eliminado, oitavas do Mundial Sub-20 começam com Argentina como favorita

Lula exige que Israel libere integrantes da flotilha para Gaza 'o quanto antes'

Sem dados de SP, ministério não atualiza casos de intoxicação por metanol

Crítica dos grandes meios de comunicação nos EUA é nomeada para comandar a CBS News

Ex-PM, influencer do tigrinho e vendedor de rifas: quem é Kel Ferreti

Trump diz que Hamas "está aceitando coisas muito importantes"

MP denuncia 20 pessoas suspeitas de adulterar cerveja em SP