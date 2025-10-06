Topo

Notícias

Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina

06/10/2025 13h48

Marco relevante

A estatal informou que, por contrato, pode importar até 2 milhões de metros cúbicos de gás natural, na modalidade interruptível. "Novas operações de importação ocorrerão conforme as empresas identifiquem oportunidades comerciais", acrescenta a empresa brasileira.

Em comunicado à imprensa, a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, classificou a operação como "marco relevante", por causa da integração das infraestruturas da Petrobras na Argentina com a do Brasil.

"Essa solução logística e comercial abre uma nova possibilidade para importação de gás natural pelo Brasil, refletindo o compromisso da Petrobras com o aumento da oferta e com o desenvolvimento sustentável do mercado de gás natural".

Aumento de oferta

A operação teste é mais uma frente para aumentar a oferta de gás natural no Brasil e endereçar uma queixa do setor industrial, que reclama do preço alto.

Segundo um estudo divulgado em abril pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o combustível que chega à indústria é dez vezes o preço do americano e o dobro do europeu.

A presidente da companhia, Magda Chambriard, já manifestou o esforço da estatal para escoar mais gás do pré-sal brasileiro e baixar o custo à indústria consumidora.

Hub no pré-sal

Na sexta-feira, a estatal deu início à contratação da empresa que construirá a plataforma P-91, que será a 12ª destinada ao campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

O investimento espera consolidar Búzios como maior campo produtor da Petrobras (por enquanto é o campo de Tupi, também na Bacia de Santos) e ampliar a relevância para o suprimento de gás natural no país.

A P-91, além de produzir gás, atuará como um hub (ponto de concentração), isto é, terá capacidade para receber e escoar gás produzido em outras plataformas do campo que não foram originalmente desenhadas para exportação do combustível.
O gás escoado será direcionado ao Complexo de Energias Boaventura (antigo Comperj), em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, por meio do gasoduto Rota 3.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado

Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

'Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo', diz Greta após deportação

STF marca para novembro julgamento do núcleo de ações coercitivas do plano de golpe

Bandeira pirata de One Piece é símbolo da rebeldia da Geração Z

Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões