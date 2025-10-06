Topo

Pelo telefone: Lula e Trump discutem tarifaço e sanções e ignoram Bolsonaro

Lula discursa na ONU. Trump avaliou positivamente conversa com o brasileiro, deflagrada após encontro em NY, mas designou o ideológico Marco Rubio para prosseguir negociações - Reprodução/ONU
Roger Modkovski
06/10/2025 18h15

Sem alarde, o presidente Lula (PT) e o presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram nesta segunda-feira (6) a tão esperada conversa por telefone a respeito do tarifaço americano sobre produtos brasileiros.

No papo de 30 minutos, Lula pediu que Trump retirasse a sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e também as sanções contra autoridades brasileiras. O ameriano disse que gostou do papo.

A colunista Raquel Landim ressalta que o nome Jair Bolsonaro não foi citado no telefonema -mesmo após o assunto "sanções" entrar em debate.

A ausência de menção ao ex-presidente condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado foi comemorada por ministros de Lula, segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo.

E Daniela Lima informa que, apesar do pouco avanço inicial, o Planalto está satisfeito com a abertura de canal com o republicano.

Mônica também apurou que Trump disse a Lula que o encontro entre ambos foi "uma das poucas coisas boas" que aconteceram na Assembleia Geral da ONU.

Mas Jamil Chade alerta: Trump escolheu um membro de sua ala mais ideológica para dar prosseguimento às negociações: o secretário de Estado, Marco Rubio. E isso não é um bom sinal, segundo o setor privado nacional.

E, novamente, Mônica informa: Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair e deputado federal sediado nos EUA, considerou a escolha de Rubio um "golaço" de Trump.

