Topo

Notícias

Papa Leão XIV muda regras do Vaticano em matéria de finanças

06/10/2025 17h23

O papa Leão XIV suavizou, nesta segunda-feira (6), as regras do Vaticano sobre os investimentos financeiras, revogando uma reforma introduzida por seu antecessor, Francisco.

Em um "Motu Proprio", ou mudança legal, o papa revogou uma diretriz de Francisco de 2022, segundo a qual o Instituto para as Obras de Religião (IOR), denominado também de "banco do Vaticano", principal instituição financeira da Santa Sé, deveria ter a competência exclusiva sobre a gestão dos ativos financeiros e a liquidez da Santa Sé.

Francisco havia ordenado essas mudanças depois de uma série de escândalos financeiros, entre os quais figura uma operação imobiliária desastrosa em Londres.

O novo documento estipula que os investimentos financeiros devem ser realizados conforme a política do Vaticano nesse campo.

A Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (Apsa), o fundo soberano de fato do Vaticano, deve no geral utilizar o Banco do Vaticano.

Mas agora há uma exceção, quando os órgãos competentes "consideram que é mais eficaz ou mais prático recorrer a intermediários financeiros estabelecidos em outros países", indica o documento.

O Vaticano não informou as razões para justificar esta mudança, mas o papa Leão XIV declarou antes que as finanças da cidade-Estado não se encontravam em um estado tão alarmante como muitos acreditavam.

"Alguns fazem muitas declarações sobre a situação financeira do Vaticano. Não se trata da crise que nos fizeram acreditar", disse o pontífice em uma entrevista recente.

A situação "certamente melhorou com relação ao que era há dez anos", graças às reformas de Francisco, ressaltou.

O "papa Leão parece dizer com este Motu Proprio que, primeiro, não há escassez de liquidez aguda na Santa Sé", disse o especialista do Vaticano Ed Condon, redator-chefe do site de notícias católico The Pillar.

E, segundo, Leão "parece ter certa confiança nos diferentes departamentos do Vaticano sobre [sua capacidade] para administrar de novo suas próprias carteiras de investimentos, de acordo com como as coisas eram feitas antes", declarou Condon à AFP.

ams/ar/mr/emp/eg/jvb/rpr/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Governo mantém número de casos por metanol por não ter recebido dados de SP

Crítica dos grandes meios de comunicação nos EUA é nomeada para comandar a CBS News

Ex-PM, influencer do tigrinho e vendedor de rifas: quem é Kel Ferreti

Trump diz que Hamas "está aceitando coisas muito importantes"

MP denuncia 20 pessoas suspeitas de adulterar cerveja em SP

Valor exportado foi o maior para o mês de setembro da série histórica, diz MDIC

Petróleo fecha em alta após aumento de produção menor que o esperado

Papa Leão XIV muda regras do Vaticano em matéria de finanças

Transportadores do Peru protestam novamente contra extorsões

É falso que Brasil registrou casos de Coca-Cola contaminada por metanol

Governo Lula quer transporte público gratuito como trunfo para reeleição em 2026