Palantir nega falhas em sistema do Exército dos EUA após relatório citar risco de segurança

06/10/2025 16h48

A Palantir Technologies rejeitou, em comunicado enviado ao Wall Street Journal, as alegações de que a plataforma de comunicações NGC2, desenvolvida para o Exército dos Estados Unidos, apresenta falhas de segurança. A empresa afirmou que "o processo de revisão de segurança durante a fase experimental do NGC2 funcionou conforme o planejado" e que nenhuma vulnerabilidade foi encontrada em sua plataforma, acrescentando que eventuais descobertas foram "imediatamente corrigidas".

A resposta veio após uma reportagem da Reuters citar um memorando interno do Exército classificando o sistema como de "alto risco" e repleto de "problemas fundamentais de segurança". A notícia provocou queda acentuada das ações da Palantir, que recuaram mais de 8% na sexta-feira.

Segundo o Wall Street Journal, o executivo do Exército Joseph Welch afirmou que as preocupações não refletem falhas inerentes aos produtos das empresas, mas sim questões de "configuração e etapas de conformidade".

A plataforma é desenvolvida pela Palantir em parceria com a Anduril Industries, que venceu um contrato de quase US$ 100 milhões para o projeto.

A Anduril também declarou ao jornal que os problemas já foram resolvidos e que o NGC2 "segue o processo normal de desenvolvimento iterativo: identificamos riscos cedo, resolvemos rapidamente e fortalecemos o sistema antes de sua implantação".

