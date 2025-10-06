País investiga mais de 200 casos suspeitos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde informou ontem que subiu para 16 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. No total, há 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação. O estado de São Saulo concentra a maioria das notificações: 192, sendo 14 casos confirmados e 178 em investigação. Ao todo, são 12 estados e mais o DF com casos notificados. Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, dois confirmados na capital paulista e 13 em investigação. A Anvisa autorizou também ontem a importação de 2.600 frascos de fomepizol, usado como antídoto contra intoxicação de metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os sintomas de intoxicação de metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. Leia mais.

Centrão avança nos estados e projeta mais candidaturas em 2026. Enquanto PT e PL concentram esforços para as eleições presidenciais, partidos como PP, União Brasil e Republicanos caminham para ter um número recorde de candidatos a governador. O União Progressista, federação que uniu o PP e União Brasil, caminha para ter candidaturas aos governos de até 16 estados. Juntos, os dois partidos devem ter um tempo de propaganda robusto e cerca de R$ 1 bilhão do fundo eleitoral. O PP, que em 2022 disputou os governos de cinco estados e venceu no Acre e em Roraima, agora tem pré-candidatos em dez unidades da Federação. O União Brasil tem pré-candidaturas em oito estados, incluindo grandes colégios eleitorais como Bahia e Rio de Janeiro. O Republicanos, que em 2022 disputou apenas três estados e venceu em São Paulo, com Tarcísio de Freitas, e no Tocantins, com Wanderlei Barbosa, agora pode ter candidatura em até nove estados.

Caiado expõe racha na federação União Brasil - PP. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, criticou ontem o senador Ciro Nogueira, do PP, após o parlamentar excluí-lo da lista de presidenciáveis apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As siglas dos dois formalizaram uma federação em agosto e no mês passado anunciaram o desembarque do governo Lula. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do PP citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Jr., como os candidatos da direita à Presidência em 2026 e não citou Caiado. O governador Goiás disse que Ciro Nogueira presta enorme desserviço à direita ao vetar a pré-candidatura de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a dele. O senador reagiu à entrevista de Caiado e escreveu em suas redes sociais que ele está "com tempo livre para polêmicas vazias". "Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?", escreveu Ciro Nogueira, Leia mais.

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Bragantino. Após atuações polêmicas na 27ª rodada do Brasileirão, a CBF decidiu ontem afastar o árbitro, Ramon Abatti Abel, e o VAR, Ilbert Estevam da Silva, que apitaram o clássico paulista; e Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior que atuaram no jogo do Grêmio. No duelo entre São Paulo e Palmeiras, que terminou com vitória de virada do Palmeiras por 3 a 2, o São Paulo reclamou de pênalti não marcado e de duas faltas que, segundo o clube, deveriam ser punidas com cartão vermelho. O VAR comandado por Ilbert Estevam da Silva não recomendou a revisão de nenhum dos lances. Na rodada no duelo entre Grêmio e Red Bull Bragantino, que ocorreu no sábado, jogadores gremistas reclamaram da expulsão de Kannemann e de um pênalti marcado para o time paulista, que foi convertido e resultou na vitória por 1 a 0. A nota da CBF informa que os árbitros envolvidos serão "condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades". Saiba mais.

Brasileiros presos em Israel não têm previsão de soltura, e 4 estão em greve de fome. Representantes do Itamaraty farão hoje uma visita aos 13 brasileiros que participavam da flotilha Global Sumud, que tentava levar ajuda humanitária a Gaza, e foram presos por Israel. O grupo está na prisão de Ktzi'ot, no deserto de Negev, perto da fronteira com o Egito. Segundo membros da chancelaria ouvidos pela Folha de S.Paulo, até a tarde de ontem não havia previsão de soltura dos brasileiros. A assessoria da flotilha afirmou em um comunicado que quatro membros da delegação brasileira estão em greve de fome: Thiago Ávila, João Aguiar, Ariadne Telles e Bruno Gilca. A organização também disse que os detidos estão privados de tratamento médico essencial e de medicamentos. A flotilha partiu de Barcelona, na Espanha, no dia 31 de agosto, com cerca de 45 embarcações e ativistas de mais de 45 países. Os barcos começaram a ser interceptados na quarta (1º de outubro).

MEC aprova 77 novos cursos de medicina em menos de dois anos. No total, os novos cursos autorizados pelo Ministério da Educação passaram a ofertar 4.412 vagas de graduação em medicina no país, segundo estudo da Faculdade de Medicina da USP. No mesmo período, 20 outros cursos que já estão em funcionamento foram autorizados a aumentar o número de vagas, somando outras 1.049, o que totaliza 5.461 vagas de janeiro de 2024 a setembro deste ano. Com isso, o Brasil atingiu neste ano a marca de 494 cursos de medicina, 80% deles privados, com um total de 50.974 vagas de graduação. É o segundo país do mundo com maior número de escolas médicas, só perdendo para a Índia. Com o atual número, a projeção é que em 2030 o país tenha 1,2 milhão de médicos — 5,3 por mil habitantes, quase o dobro da taxa atual, de 2,98 por mil. Veja mais dados da pesquisa.