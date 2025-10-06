Topo

Operação da PF contra cúpula de facção prende três no Amazonas

Bens apreendidos durante a Operação Xeque-Mate, da Polícia Federal - Divulgação/PF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

06/10/2025 12h05

A PF (Polícia Federal) realiza na manhã de hoje uma operação para desarticular a liderança do crime organizado no Amazonas. Ao menos três pessoas foram presas.

O que aconteceu

Operação Xeque-Mate cumpre cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Também foi determinado o sequestro de R$ 122 milhões em bens em Manaus, no Amazonas, e ainda em Guarujá, no litoral paulista.

Alvos são do núcleo de comando do crime organizado no Amazonas, segundo a PF. Um dos líderes estava na Colômbia sob identidade falsa durante a investigação. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.

Investigação apurou esquema de lavagem de dinheiro do alto escalão da facção. Um dos acusados foi apontado como dono de parte de um carregamento de mais de duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024, em Manaus.

Criminoso utilizava "complexo esquema financeiro envolvendo fintechs" para disfarçar lucros ilícitos, disse a polícia. O grupo também usava empresas de fachada e estruturas paralelas de pagamento. As transações eram realizadas por meio de aplicativos, o que dificultava a fiscalização pelos bancos tradicionais.

Estima-se que mais de R$ 122 milhões tenham circulado nessa rede, parte dos quais convertida em criptoativos e remetida ao exterior, especialmente à Colômbia, como pagamento a fornecedores de drogas.
PF, em nota

Operação contou com colaboração de autoridades policiais colombianas. A localização dos alvos teve o apoio estratégico da Seai (Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência) do Amazonas, que forneceu informações de inteligência. A Xeque-Mate é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4.

