OpenAI promete reforçar direitos autorais em vídeos do Sora 2

06/10/2025 09h22

A OpenAI prometeu reforçar o controle de direitos autorais após críticas ao seu aplicativo de criação de vídeos com inteligência artificial, o Sora 2. 

"Estamos dando aos detentores de direitos autorais um controle mais preciso sobre a geração de personagens", escreveu o diretor da OpenAI, Sam Altman, em uma publicação no blog na sexta-feira. 

Desde o seu lançamento, em 1º de outubro, os usuários do aplicativo criaram clipes que copiam personagens inspirados em desenhos animados como South Park ou videogames como Pokémon. 

A empresa americana, dona do popular chatbot ChatGPT, enfrentou diversos processos judiciais por direitos autorais, incluindo um do The New York Times. 

O Sora 2 é um aplicativo semelhante ao TikTok que permite aos usuários inserir sua própria imagem em cenas criadas por inteligência artificial. 

Menos de uma semana após seu lançamento, Altman anunciou que a OpenAI reforçaria sua política de direitos autorais. 

"Daremos aos detentores de direitos autorais um controle mais detalhado sobre a geração de personagens", prometeu ele na publicação do blog.

De acordo com o The Wall Street Journal, a OpenAI pode exigir que os detentores de direitos autorais, como já fazem os estúdios de cinema, optem por não permitir que seu trabalho apareça em vídeos gerados por IA no Sora 2. 

No domingo, a gigante japonesa de videogames Nintendo afirmou em um comunicado que "não houve nenhum contato com o governo do Japão em relação à IA generativa".

"Independentemente de haver ou não a IA generativa envolvida, continuaremos tomando as medidas cabíveis contra a violação de nossos direitos de propriedade intelectual", afirmou a Nintendo.

