OMS alerta para nova dependência das crianças em cigarro eletrônico
Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda "alarmante" de dependência em nicotina, com milhões de crianças viciadas em cigarro eletrônico, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (6).
A agência da saúde das Nações Unidas indicou que a indústria apresenta os cigarros eletrônicos como produtos menos nocivos que os cigarros, mas, na verdade, têm como alvo os jovens e os tornam dependentes.
"Os números são alarmantes", destaca a organização, que pela primeira vez estimou o uso mundial do cigarro eletrônico em mais de 100 milhões de usuários, dos quais pelo menos 15 milhões são crianças entre 13 e 15 anos, principalmente nos países de alta renda.
"Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda de dependência em nicotina", alertou em um comunicado Etienne King, diretor dos determinantes da saúde, promoção e prevenção na OMS.
Às vezes, tais produtos "são apresentados como meios de redução de riscos, mas na realidade tornam as crianças dependentes em nicotina mais cedo e podem comprometer décadas de progresso", acrescentou.
O número de fumantes no mundo tem diminuído, passando de 1,38 bilhão no ano 2000 para 1,2 bilhão em 2024, enquanto a população mundial aumentou.
Segundo a OMS, um adulto em cada cinco no mundo é dependente do tabaco, e a indústria muda de tática para tentar manter esse número em um nível alto.
O tabagismo mata mais de sete milhões de pessoas todos os anos, e o fumo passivo, mais de um milhão.
