O que são os Prêmios Nobel e quando serão anunciados os prêmios de 2025?

ESTOCOLMO (Reuters) - Os Prêmios Nobel começam a ser anunciados nesta semana, começando com o prêmio de Medicina ou Fisiologia nesta segunda-feira e terminando com a revelação dos vencedores de Economia em 13 de outubro.

Os prêmios, que também são entregues por realizações extraordinárias em Física, Química, Literatura e Paz, vêm com um valor de prêmio de 11 milhões de coroas suecas (US$1,2 milhão) e conferem uma fama instantânea aos agraciados que é impensável para a grande maioria dos cientistas.

QUEM FOI ALFRED NOBEL?

O Prêmio Nobel foi criado pelo rico químico e empresário sueco Alfred Nobel, que, em seu testamento, determinou que a maior parte de seu patrimônio deveria ser usada para financiar "prêmios para aqueles que, durante o ano anterior, conferiram o maior benefício à humanidade".

Nobel é mais conhecido como o inventor da dinamite, mas também escreveu poesia e teatro e falava russo, francês, inglês e alemão aos 17 anos de idade. As cinco categorias originais do prêmio refletem os interesses mais próximos de seu coração.

Nobel passou grande parte de sua carreira desenvolvendo tecnologias de armas e fez fortuna com isso, mas mais tarde tornou-se amigo íntimo da ativista pacifista austríaca Bertha von Suttner. Ela se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio da paz em 1905 e muitos acreditam que foi a influência dela que fez com que ele incluísse um prêmio para essa categoria.

Nobel morreu em 1896, mas foi preciso esperar até 1901, após uma batalha legal sobre seu testamento, para que os primeiros prêmios fossem concedidos.

QUEM CONCEDE OS PRÊMIOS NOBEL?

Nobel escolheu a Academia Real Sueca de Ciências para conceder os prêmios de Química e Física, a Academia Sueca para Literatura, a universidade médica sueca Instituto Karolinska para Fisiologia ou Medicina e o Parlamento norueguês para a paz.

Não se sabe exatamente por que Nobel escolheu a Noruega para entregar o prêmio da paz, embora isso possa refletir o fato de que a Noruega e a Suécia estavam ligadas em uma união política na época em que ele escreveu seu testamento.

Em 1968, quando o banco central da Suécia estava comemorando seu 300º aniversário, ele criou o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel com uma doação para a Fundação Nobel. O prêmio é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências, de acordo com os mesmos princípios dos outros prêmios.

LAUREADOS FAMOSOS E INFAMES

Entre os notáveis laureados com o Prêmio Nobel estão os cientistas Albert Einstein, Niels Bohr e Marie Curie, os autores Ernest Hemingway e Albert Camus e líderes inspiradores como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa.

Embora a maioria das realizações ainda seja celebrada, alguns prêmios não envelheceram bem, como o prêmio para Egas Moniz de 1949 em Fisiologia ou Medicina pela prática, desde então desacreditada, da lobotomia.

Muitos prêmios da paz também foram criticados, inclusive os concedidos a Henry Kissinger, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin e Shimon Peres. A não concessão do prêmio a Mahatma Gandhi antes de sua morte em 1948 também é vista por muitos como um grande descuido.

AS FESTIVIDADES

Os Prêmios Nobel são entregues aos laureados em 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel. O prêmio da paz é entregue pelo presidente do Comitê Norueguês do Nobel em Oslo, enquanto os outros prêmios são entregues pelo rei sueco no Stockholm Concert Hall.

À noite, cerca de 1.300 convidados participam de um luxuoso banquete na Prefeitura de Estocolmo. O cardápio, meticulosamente planejado durante meses por alguns dos melhores chefs e sommeliers da Suécia, é mantido em segredo até que a comida seja servida por 200 garçons.

A comida tem um tema nórdico e o cardápio do ano passado incluiu uma entrada de queijo de cabra recheado com lovage, um prato principal de quenelle de frango, aipo e repolho glaceados com miso, e sobremesa de terrina de maçã assada e bolo de manteiga marrom, aromatizado com brotos de abeto.

(Reportagem de Johan Ahlander)