Número de mortos no desabamento de escola na Indonésia sobe para 65, buscas continuam

JACARTA (Reuters) - O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia na semana passada subiu para 65, informaram as autoridades nesta segunda-feira, enquanto as equipes de resgate continuavam a procurar sobreviventes sob os escombros, sete dias após o desastre.

Paredes e pisos de concreto desabaram sobre centenas de meninos, em sua maioria adolescentes, no internato islâmico Al Khoziny, na província de Java Oriental, em 30 de setembro. A maioria conseguiu escapar.

Mohammad Syafii, chefe da agência de busca e resgate da Indonésia, disse que mais corpos e partes de corpos foram encontrados, aumentando o número de mortos confirmados para 65.

Não ficou claro quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Syafii disse aos repórteres que a operação de busca continuará até que os socorristas tivessem "certeza de que não havia mais vítimas".

As autoridades disseram que a causa do colapso foi o trabalho de construção nos andares superiores que as fundações da escola não puderam suportar.

Imagens compartilhadas pela agência de busca e resgate mostraram trabalhadores de resgate carregando sacos de cadáveres laranja para fora das ruínas.

Em toda a Indonésia, há cerca de 42.000 prédios de escolas islâmicas, conhecidas localmente como pesantren, de acordo com dados do Ministério de Assuntos Religiosos.

No entanto, apenas 50 têm alvará de construção, segundo o ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo, citado pela mídia local no domingo.

Não está claro se a Al Khoziny tinha uma licença de construção. A Reuters não conseguiu contatar imediatamente as autoridades da escola para comentar o assunto.

