Bullfrog: nova arma dos EUA neutraliza drones com IA e custa R$ 50 por tiro

Bullfrog posicionada em uma caminhonete Imagem: Divulgação/ACS
Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 05h30

A Bullfrog é uma arma autônoma da ACS (Allen Control Systems) criada para derrubar drones de forma rápida e barata. Ela usa inteligência artificial (IA) para detectar, rastrear e neutralizar alvos.

Como é a Bullfrog?

Arma usa tecnologia avançada. O sistema combina visão computacional e algoritmos de IA para identificar e destruir drones em segundos. De acordo com a ACS, a estrutura modular do equipamento permite que armas padrão, como metralhadoras, sejam acopladas, tornando a Bullfrog adaptável a diferentes plataformas.

Apesar da autonomia, a arma ainda tem controle humano. O sistema aponta e acompanha alvos automaticamente, mas a empresa afirma que o disparo exige, hoje, comando humano — embora o software permita modos mais autônomos se exigido.

Custo por neutralização é extremamente baixo. A ACS afirma que cada drone derrubado custa cerca de US$ 10, aproximadamente R$ 50. Isso é muito mais econômico do que mísseis tradicionais usados contra drones de baixo custo.

Desempenho foi comprovado em testes militares. Nos testes do evento T-REX 24-2, organizado pelo Departamento de Defesa dos EUA, a Bullfrog mostrou capacidade de neutralizar enxames de drones de forma autônoma em ambientes complexos.

Equipamento tem aplicações estratégicas. O sistema pode ser usado na proteção de bases, comboios e plataformas marítimas. Segundo a ACS, a arma só está disponível para os EUA e países parceiros do governo norte-americano.

Parceria com as Forças Armadas dos EUA

bullfrog - Divulgação/ACS - Divulgação/ACS
Imagem simula o uso da Bullfrog por soldados em um barco
Imagem: Divulgação/ACS

O Exército dos EUA deve começar a utilizar a Bullfrog. A ACS anunciou no dia 26 de setembro que foi premiada com um contrato, em colaboração com a empresa de defesa ManTech, para integrar a Bullfrog em plataformas das Forças de Operações Especiais (SOF, na sigla em inglês) dos EUA, oferecendo suporte direto aos soldados.

Primeiro uso deve ser marítimo. "Unidades marítimas das SOF operam em alguns dos ambientes mais complexos e críticos que nossas forças enfrentam, e, por isso, estão entre as primeiras a adotar tecnologias essenciais para a missão", disse Mike Wior, cofundador e CEO da ACS, à Business Wire.

