Nobel de Medicina vai para trio que pesquisa sobre como o corpo controla sistema imunológico

O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi concedido nesta segunda-feira (6) a um trio de cientistas dos EUA e do Japão, por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico, especialmente na identificação dos "guardiões do sistema imunológico".

A cientista americana Mary E. Brunkow ? 14ª mulher laureada com o Nobel de Medicina ? e os pesquisadores Fred Ramsdell (EUA) e Shimon Sakaguchi (Japão) foram reconhecidos por suas "descobertas sobre a tolerância imunológica periférica", segundo o comitê Nobel.

O prêmio deste ano destaca "como controlamos nosso sistema imunológico para combater todos os micróbios imagináveis sem causar doenças autoimunes", explicou Marie Wahren-Herlenius, professora do Instituto Karolinska. O comitê reforça que o sistema imunológico precisa ser regulado para não atacar os próprios órgãos.

Os laureados identificaram as células T reguladoras, que impedem o sistema imunológico de atacar o corpo. Suas descobertas abriram um novo campo de pesquisa e levaram ao desenvolvimento de tratamentos para câncer, doenças autoimunes e complicações em transplantes de células-tronco.

Avanços científicos

Shimon Sakaguchi, imunologista da Universidade de Osaka, fez a primeira descoberta em 1995, revelando que a tolerância imunológica não se limitava à "tolerância central" no timo. Ele identificou uma nova classe de células que protege contra doenças autoimunes.

Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell descobriram em 2001 que certas mutações no gene Foxp3 tornavam camundongos vulneráveis a doenças autoimunes. Eles também demonstraram que mutações no equivalente humano causam a síndrome IPEX. Sakaguchi conectou essas descobertas em 2003, mostrando que o gene Foxp3 regula o desenvolvimento das células T reguladoras.

Brunkow trabalha no Institute for Systems Biology, em Seattle, e Ramsdell na empresa de biotecnologia Sonoma Biotherapeutics, em San Francisco.

Pesquisa americana sob pressão

Apesar do reconhecimento, cortes orçamentários promovidos pelo presidente Donald Trump levantam preocupações sobre o futuro da pesquisa nos EUA. Segundo Thomas Perlmann, secretário do comitê Nobel, "bastam poucos anos de cortes profundos para causar danos irreversíveis".

Desde janeiro, os National Institutes of Health (NIH) eliminaram 2.100 bolsas de pesquisa, totalizando cerca de R$ 50,7 bilhões, segundo a base Grant Watch.

O Nobel inclui um diploma, uma medalha de ouro e um prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 5,34 milhões).

Com informações da AFP