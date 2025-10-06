Negociadores se reúnem para conversas sobre plano de Trump para Gaza; acordo rápido é improvável

Por Ahmed Famy e Nidal al-Mughrabi e Andrew Mills

SHARM EL-SHEIKH, Egito (Reuters) - Autoridades do Hamas estiveram no Egito nesta segunda-feira para conversações com Israel, que os Estados Unidos esperam que ponham fim à guerra em Gaza e libertem os reféns, apesar de questões controversas como o desarmamento do grupo militante palestino de acordo com o plano do presidente dos EUA, Donald Trump.

As conversações foram marcadas para começar no momento em que a guerra atinge a marca de dois anos, com a maioria dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza desabrigados e famintos em um mar de escombros após os ataques israelenses que mataram mais de 67.000 palestinos, principalmente civis, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Os israelenses ainda são assombrados pelo dia 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas invadiram a fronteira com as comunidades israelenses, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, e fazendo 251 reféns, de acordo com os registros israelenses -- o dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto. O ataque do Hamas deu início à guerra.

Os negociadores israelenses deveriam viajar para o resort egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, no final do dia, para conversações com foco na libertação dos reféns, parte do plano de 20 pontos do presidente dos EUA para encerrar o conflito.

Uma autoridade palestina próxima às conversações mostrou-se cética em relação às perspectivas de um avanço devido à profunda desconfiança mútua, dizendo que o Hamas e outras facções palestinas temem que Israel possa abandonar as negociações assim que recuperar os reféns.

A delegação israelense inclui funcionários das agências de espionagem Mossad e Shin Bet, o conselheiro de política externa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, e o coordenador dos reféns, Gal Hirsch.

No entanto, o negociador-chefe de Israel, o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, só deverá participar no final desta semana, enquanto se aguarda o desenvolvimento das negociações, de acordo com três autoridades israelenses. Os porta-vozes de Dermer e do primeiro-ministro não comentaram imediatamente.

A delegação do Hamas é liderada pelo líder do grupo exilado em Gaza, Khalil Al-Hayya, cuja visita ao Egito foi a primeira desde que ele sobreviveu a um ataque aéreo israelense em Doha, capital do Catar, no mês passado, com o objetivo de matar as principais autoridades do Hamas.

Os negociadores do Hamas buscarão clareza sobre o mecanismo para conseguir uma troca dos reféns restantes -- vivos e mortos -- por prisioneiros palestinos mantidos em Israel, bem como uma retirada militar israelense de Gaza e um cessar-fogo, de acordo com uma declaração divulgada pelo grupo islâmico no final do domingo.

Uma questão espinhosa provavelmente será a exigência israelense, ecoada no plano de Trump, de que o Hamas se desarme, algo que o grupo insiste que não pode acontecer a menos que Israel termine sua ocupação e um Estado palestino seja criado, disse uma fonte do Hamas à Reuters.

Netanyahu, cujo país ficou isolado internacionalmente por causa da devastação de Gaza, diz que um Estado palestino nunca acontecerá, desafiando os países ocidentais que reconheceram recentemente a independência da Palestina.

Uma autoridade informada sobre as negociações disse que espera que a rodada de conversações que começará nesta segunda-feira não seja rápida.

(Reportagem de Ahmed Fahmy, em Sharm el-Sheikh; Nidal al-Mughrabi, no Cairo; Andrew Mills, em Dubai, e Ludwig Burger e Ayhan Uyanik, em Frankfurt)