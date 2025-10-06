Topo

Notícias

Negociações indiretas entre Israel e Hamas começaram em Sharm el-Sheikh, Egito

06/10/2025 11h55

Delegações de Israel e do Hamas iniciaram negociações, nesta segunda-feira (6), em Sharm el-Sheikh, na costa egípcia, em busca de um acordo que permita a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e um cessar-fogo nesse território palestino. 

Segundo a rede Al Qahera News, ligada aos serviços de inteligência egípcios, as delegações "discutem a preparação de pré-condições para a libertação de detidos e prisioneiros", em linha com a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra em Gaza. 

"Mediadores egípcios e cataris trabalham com ambas as partes para estabelecer um mecanismo" para as negociações, acrescentou o canal.

bur-sof/sg/jvb/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Principal diplomata do Vaticano diz que Israel está realizando um massacre em Gaza

Após forte calor, SP deve registrar queda brusca na temperatura amanhã

Sem estrelas e com várias novidades, Uruguai divulga lista de convocados para amistosos de outubro

Caso Ruy Ferraz Fontes: líder do PCC no ABC é o 5º suspeito preso

Lula e Trump conversam em tom amistoso e concordam em se reunir pessoalmente em breve, diz Planalto

Número de mortos no desabamento de escola na Indonésia sobe para 65, buscas continuam

Ministério da Justiça chama indústria de bebidas para discutir crise do metanol

Abimaq: maior área de plantio em safra pode impulsionar venda de máquina agrícola

Operação da PF contra cúpula de facção prende três no Amazonas

Lula pede a Trump que retire tarifas a produtos brasileiros (Planalto)

Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de atuar no assassinato