MT semeou 15% da área prevista na safra 2025/26 de soja, diz Imea

São Paulo, 6 - A semeadura de soja da safra 2025/26 em Mato Grosso atingia, até a quinta-feira, 2 de outubro, 15,03% da área prevista, avanço de 9,06 pontos porcentuais em comparação com os 5,97% da área semeada na quinta-feira anterior. A informação é do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).Em comparação com igual período da safra 2024/25, quando 2,09% da área havia sido plantada, os trabalhos estão adiantados em 12,94 pontos porcentuais. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 6,10%, há adiantamento de 8,93 pontos porcentuais.A região médio-norte lidera o plantio, com 24,27% da área semeada, avanço semanal de 16,26 pontos porcentuais. Em seguida aparecem noroeste, com 18,89% e ganho de 11,03 pontos porcentuais na semana, e oeste, com 18,24% e alta de 9,95 pontos porcentuais. A região centro-sul atingiu 13,63%, com avanço de 8 pontos porcentuais, enquanto norte chegou a 17,26%, alta de 10,94 pontos porcentuais.As regiões com menor avanço foram nordeste, com 5,37% da área plantada e ganho de 2,56 pontos porcentuais na semana, e sudeste, com 7,55% e alta de 3,39 pontos porcentuais. Na comparação entre safras, a região médio-norte apresenta o maior adiantamento, de 20,94 pontos porcentuais ante igual período do ano passado, seguida por noroeste, com 17,75 pontos porcentuais, e oeste, com 15,76 pontos porcentuais.