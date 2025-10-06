Topo

MP denuncia 20 pessoas suspeitas de adulterar cerveja em SP

São Paulo, 06

06/10/2025 17h27

O Ministério Público de São Paulo denunciou 20 pessoas que foram flagradas adulterando cerveja e chope em um galpão localizado em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. No local, foram apreendidas 980 caixas de cerveja e oito caixas com tampinhas de diversas marcas usadas na adulteração. Não houve evidência de que a prática envolvesse o uso de metanol, substância que vem causando intoxicações em todo o País.

De acordo com o promotor Felipe Ribeiro Santa Fé, os 11 homens e 9 mulheres flagrados na ação devem responder por associação criminosa e falsificação de produto destinado ao consumo. Eles já tiveram suas prisões preventivas decretadas.

A reportagem busca contato com a defesa dos investigados.

Segundo Santa Fé, no imóvel situado à Avenida do Paiol, bairro Chácara, policiais civis encontraram uma robusta estrutura de falsificação, com grande quantidade de insumos e itens adulterados, "bem como a clara divisão de tarefas, demonstrando a estabilidade e permanência da associação criminosa; e revelando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva".

Ainda segundo o promotor, agindo "previamente ajustados e com unidade de desígnios e divisão de funções", os suspeitos "corromperam, adulteraram, falsificaram e alteraram bebidas alcoólicas destinadas a consumo, tornando-as nocivas à saúde". O imóvel era usado exclusivamente para a adulteração de bebidas, segundo a promotoria.

A diligência ocorreu em 23 de setembro deste ano. No local havia rótulos e tampas de diversas marcas conhecidas de cerveja, prensas manuais, barris de chope vazios, cilindros de gás e impressora. Segundo a polícia, as bebidas foram roubadas em Mauá e Ribeirão Pires e, após a falsificação, seriam distribuídas em Santo André, no ABC Paulista.

Os suspeitos trocavam rótulos e tampas de marcas famosas e substituíam o produto original por outro, com qualidade inferior, sem controle sanitário. No local, os policiais apreenderam caixas de vasilhames (cheios e vazios), rótulos, tampas e garrafas rotuladas com logos de marcas famosas do mercado.

Ainda durante a ação, os agentes encontraram uma empilhadeira, carrinhos de paletes e de mão e barricas de cola. Também havia uma máquina de cartão, indicando possível comercialização das bebidas adulteradas. Um micro-ônibus, uma caminhonete, uma Kombi e um automóvel também foram apreendidos no local.

