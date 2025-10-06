Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, confirmou hoje a morte de Bruna Araújo, de 30 anos, que estava internada após consumir vodca com suco de pêssego. A gestão municipal diz que a paciente faleceu em razão de bebida adulterada com metanol.

O que aconteceu

Paciente estava sob cuidados paliativos. Na sexta-feira (3), o hospital de Clínicas do município, onde Bruna estava internada, abriu um protocolo de confirmação de morte cerebral e informou os familiares sobre o estado dela, que era gravíssimo.