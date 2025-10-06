Topo

Notícias

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Bruna Araújo de Souza foi intoxicada por metanol em São Bernardo do Campo - Reprodução/TV Globo
Bruna Araújo de Souza foi intoxicada por metanol em São Bernardo do Campo Imagem: Reprodução/TV Globo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 20h27Atualizada em 06/10/2025 20h36

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, confirmou hoje a morte de Bruna Araújo, de 30 anos, que estava internada após consumir vodca com suco de pêssego. A gestão municipal diz que a paciente faleceu em razão de bebida adulterada com metanol.

O que aconteceu

Paciente estava sob cuidados paliativos. Na sexta-feira (3), o hospital de Clínicas do município, onde Bruna estava internada, abriu um protocolo de confirmação de morte cerebral e informou os familiares sobre o estado dela, que era gravíssimo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,7 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 24,1 milhões; confira dezenas

Especialistas explicam sobre o tempo que os efeitos do metanol demoram para aparecer

Carlos Bolsonaro critica discurso de 'união da direita' e cita falta de apoio ao pai

Primeira rodada de diálogos entre Hamas e mediadores termina com "atmosfera positiva", segundo meios ligados ao Egito