Policial civil é morto a tiros na porta de casa em Niterói

Um policial civil foi morto a tiros na porta de casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, hoje.

O que aconteceu

Crime aconteceu na manhã de hoje na rua Raul Corrêa de Araújo, no bairro de Piratininga. A Polícia Militar foi chamada para isolar a área e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada para periciar o local do crime.

Atiradores estavam em carro e fugiram do local. Até o momento ninguém foi preso, segundo informações preliminares da PM.

Morte do policial foi constatada ainda na cena do crime. Ao UOL, a PCERJ informou que a ocorrência ainda estava em andamento às 8h30. As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.

Policial morto era lotado no 29º DP, de Madureira e foi promovido ao cargo de comissário, um dos postos mais altos da polícia civil, em 2018. Ele estava na corporação havia mais de 15 anos e já tinha cumprido cargo de inspetor.