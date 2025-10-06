Topo

Notícias

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

Brasília

06/10/2025 11h13

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 6, que os exames do rapper Hungria não detectaram metanol no sangue do cantor. Padilha afirmou que o hospital privado onde o cantor foi internado já havia solicitado exame, mas o Ministério da Saúde auxiliou a equipe a ter acesso a um centro de toxicologia do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Que fez a detecção mais rápida, descartando a presença do metanol no sangue. Não só do metanol, mas também dos derivados do metanol, que é o ácido fólico", disse o ministro em entrevista ao portal "Metrópoles".

Durante coletiva de imprensa na semana passada, sem citar nomes, o ministro chegou a confirmar que o exame do único caso suspeito de Brasília tinha dado positivo para a sustância. Minutos depois, a assessoria do ministro voltou atrás e disse que o caso ainda não havia sido confirmado laboratorialmente.

O cantor Hungria recebeu alta hospitalar no último domingo, 5, após ficar internado por cerca de três dias. O rapper deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Segundo boletim médico divulgado pela assessoria do cantor, Hungria "apresentou excelente evolução clínica", seguirá com os cuidados clínicos e será reavaliado.

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 225 notificações de suspeita de intoxicação por metanol. Desses, 16 foram confirmados e 209 estão em investigação.

Até o momento, são 13 Estados com casos notificados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. O ministério afirmou que Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

Na semana passada, o ministro da saúde recomendou que a população suspenda o consumo de destilados por ora.

"Na condição de ministro e como médico a recomendação é que se evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem. Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas" recomendou Padilha." Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Petrobras realiza 1ª importação de gás de Vaca Muerta da Argentina via gasoduto

Delegações do Hamas e Israel chegaram a Sharm el-Sheikh, Egito, para negociações sobre Gaza

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

Lula e Trump conversam por videochamada em meio à crise por tarifaço

Lula e Trump têm conversa "positiva" por videoconferência

Suprema Corte dos EUA rejeita recurso da ex-parceira e cúmplice de Epstein

Israel e Hamas negociam no Egito o fim da guerra em Gaza

Israel deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta Thunberg

Suprema Corte dos EUA avalia poderes presidenciais ao retomar sessões

SP pode ter recorde de calor e queda brusca de temperatura em menos de 24 horas

MT semeou 15% da área prevista na safra 2025/26 de soja, diz Imea