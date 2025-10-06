Topo

Notícias

Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

06/10/2025 15h08

O presidente argentino, Javier Milei, lança na noite desta segunda-feira (6) seu último livro, "La Construcción del Milagro", com um show de rock para seus militantes em Buenos Aires, em meio a uma crise econômica e política e a três semanas das eleições de meio de mandato.

O livro de 573 páginas de Milei, uma compilação de discursos e publicações do ano passado, é lançado no pior momento nos seus quase dois anos de mandato e um dia depois da renúncia de um de seus principais candidatos para 26 de outubro por supostos laços com narcotráfico.

O presidente também viu o Congresso rejeitar dois de seus vetos ao financiamento de universidades e de uma clínica pediátrica na semana passada, em meio às acusações de corrupção, volatilidade financeira e um importante revés eleitoral provincial no início de setembro.

Essa derrota espalhou dúvidas nos mercados sobre a governabilidade na segunda metade do mandato de Milei, o que catapultou uma corrida cambial sufocada temporariamente por promessas de ajuda dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira ao meio-dia, Milei transmitiu no Instagram imagens do teste de som de sua banda, integrada por amigos economistas, e cantou: "Sou o mais liberal, não pode me pisar porque sou capitalista", trocando a letra de "Tu vicio" do rockeiro argentino Charly García.

Um deles, o baterista Bertie Benegas Lynch, disse no prólogo que Milei "provou que apenas o interesse pessoal e o individualismo fazem florescer a paz e a prosperidade".

A euforia do mandatário contrasta com o que se observa nas imediações do estádio no bairro de Villa Crespo em Buenos Aires: "Milei, milagre é que alguém entre para comprar", é possível ler em um cartaz na esquina.

Os vizinhos de Villa Crespo e outros bairros convocaram uma manifestação a poucos metros do local para protestar contra Milei, em uma área que também estará cheia de militantes libertários.

"Eu acreditei que [Milei] sabia algo de economia, mas não sabe nada", disse Rubén, que trabalha em um açougue a poucos metros e prefere não revelar seu sobrenome: "Assim qualquer um baixa a inflação, se ninguém compra nada", diz à AFP.

O governo de Milei reduziu bastante a inflação e conseguiu um histórico superávit fiscal, mas às custas da desvalorização do peso, diminuição do consumo e retirar subsídios que encareceram o acesso à moradia, à saúde e à educação.

tev/lm/dga/dd/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado

Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

'Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo', diz Greta após deportação

STF marca para novembro julgamento do núcleo de ações coercitivas do plano de golpe

Bandeira pirata de One Piece é símbolo da rebeldia da Geração Z

Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões