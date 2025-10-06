Topo

Notícias

Metanol na bebida: Câmara pode tornar adulteração crime hediondo

São Paulo

06/10/2025 09h33

A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana um projeto de lei que tramita na Casa desde 2007 e prevê tornar crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas. Na semana passada, após a divulgação de casos de intoxicação por metanol no consumo de bebidas alcoólicas, os deputados aprovaram o regime de urgência para a votação da proposta, de autoria do ex-deputado Otávio Leite (PSDB-RJ).

O texto foi apresentado depois que uma fiscalização flagrou misturas de soda cáustica e água oxigenada no leite de uma cooperativa. O crime hediondo é inafiançável e não pode ser objeto de anistia, graça ou indulto. Além disso, as penas podem chegar a 30 anos em caso de tipificação como homicídio e o regime de progressão penal é mais lento.

Em entrevista à Rádio Eldorado, a advogada criminalista Vitória Menezes, sócia do escritório Macário Menezes, disse esperar a aprovação da proposta, mas ressaltou que os efeitos práticos só ocorrem na execução das penas e não na prevenção de crimes. Para ela, o ideal seria melhorar a fiscalização.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Alta autoridade russa diz que interrupção provocada por drones é lembrete para europeus sobre perigo da guerra

Primeiro-ministro da França renuncia horas após anunciar novo gabinete

Sem brasileiros: Israel deporta Greta e outros 170 ativistas de flotilha

Israel deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta Thunberg

Metanol na bebida: Câmara pode tornar adulteração crime hediondo

Cruz Vermelha está pronta para atuar como intermediária para trazer reféns israelenses e detentos palestinos para casa

Trump receberá luta de UFC na Casa Branca durante seu aniversário

Governador acusa Trump de criar 'zona de guerra' para intervir em Chicago

Centenas de alpinistas resgatados no Everest após forte nevasca na China

Intoxicação por metanol: como estão investigações até agora

OpenAI promete reforçar direitos autorais em vídeos do Sora 2