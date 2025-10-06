Topo

Brasil tem 17 casos confirmados e 200 suspeitos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde informou nesta noite que o Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas em todo o país. Outros 200 casos estão sob investigação.

O que aconteceu

Casos confirmados foram em São Paulo (15) e Paraná (2). Dos casos investigados, 164 são em São Paulo e outros quatro no Paraná.

Os outros 12 estados com casos suspeitos são: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2).

Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos suspeitos de intoxicação que estavam sob análise. Portanto, os três estados seguem sem registrar nenhuma ocorrência suspeita.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

