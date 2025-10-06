SP interdita dez locais por suspeita em origem das bebidas; veja lista

O governo de São Paulo informou hoje que interditou de forma cautelar dez estabelecimentos do estado para analisar a origem de bebidas suspeitas no âmbito de fiscalizações após casos de intoxicação por metanol.

O que aconteceu

Locais interditados apresentaram irregularidades no processo de compra das bebidas, segundo o governador Tarcísio de Freitas. As bebidas comercializadas nos locais tinham problemas com a comprovação de origem no momento da análise de nota fiscal. Não houve testes sobre presença de metanol nas bebidas.

Suspensão foi feita de forma cautelar, mas, se as empresas não conseguirem comprovar a origem dos produtos, podem perder definitivamente a inscrição estadual. Segundo o governo, a suspensão preventiva da inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares foi pedida.

Um décimo primeiro bar, no bairro do Itaim Bibi também teve ordem de interdição emitida, mas conseguiu judicialmente ser reaberto. No momento, o Quintal do Espeto segue operando sem vender bebidas destiladas, informou o governo de SP. "Todos os produtos são adquiridos de fornecedores oficiais", afirmou o Quintal do Espeto. Em nota publicada nas redes sociais, o local anunciou a suspensão da venda de destilados de forma temporária e disse que faz a revisão de toda a cadeia de bebidas, "desde a fabricação, até a mesa do consumidor".

A gente tem trabalhado com o cruzamento de notas fiscais. A gente parte do final da cadeia, lá do bar de onde partiu a contaminação, cruza a nota fiscal para ver a origem da bebida, qual foi o distribuidor que vendeu, A gente bate no distribuidor, faz a fiscalização. Esses foram os estabelecimentos que foram fechados, onde a gente viu problemas.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Veja lista dos locais interditados:

Bebilar Distribuidora (Bela Vista)

BBR Supermercado (Bela Vista)

Bar e restaurante Ministrão (nos Jardins)

Torres Bar (Mooca)

Adega Fim de Semana (M'Boi Mirim)

Empório Santos (Cidade Dutra)

Adega do Lelê (Osasco)

Adega Los Hermanos (Osasco)

Villa Jardim (São Bernardo do Campo)

Brasil Excellance Comercial Distribuidora de Bebidas (Barueri).

O Torres Bar e o Empório Santos informaran que colaboram integralmente com os órgãos de fiscalização. "Todos os nossos produtos são adquiridos de distribuidoras oficiais e parceiros de longa data", afirmou o bar da Mooca em publicação nas redes sociais. "Reafirmamos que não temos nenhum envolvimento com bebidas adulteradas", disse o estabelecimento em Cidade Dutra.

O Ministrão Bar disse que segue aguardando o resultado da perícia oficial para esclarecer os fatos. Também nas redes sociais, o bar afirmou que foi fechado de forma preventiva. "Pedimos à população e aos nossos clientes que evitem julgamentos precipitados e aguardem o laudo final da perícia para que os fatos sejam devidamente esclarecidos", afirmou.

O Villa Jardim também afirmou que colabora com as autoridades e disse que "preza pela qualidade dos produtos". "Permaneceremos fechados até que a situação seja totalmente esclarecida", afirmou o estabelecimento. O BRB Bar informou que não vai se pronunciar sobre o assunto.

O UOL entrou em contato com os outros cinco estabelecimentos interditados. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

O Ministério da Saúde confirmou ontem 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. A pasta investiga outros 209 casos suspeitos de intoxicação. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise.

Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás, (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

Antídoto

Anvisa anunciou liberou importação de 2.600 frascos de fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde comprará 2.500 frascos. Cem unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.

Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.

Importação do produto sem registro é baseada em resolução de 2017. A Anvisa também lançou um edital para identificar fornecedores de fomepizol e disse que consultou os principais reguladores estrangeiros para verificar em quais países o medicamento está registrado. A agência publicou resolução para acelerar fabricação de etanol, também utilizado contra a intoxicação.

Distribuição para o estados

Ministério da Saúde informou ontem que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico aos estados que formalizaram pedido de reforço. Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

Antes, o ministro Alexandre Padilha anunciou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico. O governo quer distribuir a substância a Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo país.

Apesar de a Anvisa só ter liberado hoje, compra de fomepizol já foi feita pelo governo. Segundo Padilha, os frascos devem chegar na próxima semana.