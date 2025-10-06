'Menos frizz e mais maciez nas pontas': testei leave-In 'floral' da Revlon

Nos últimos meses, tenho testado diferentes produtos para proteger e tratar o cabelo no dia a dia. Como costumo usar secador com frequência, percebi que precisava de algo que combinasse bom preço e proteção térmica, além de ajudar no frizz. Foi nesse processo que conheci o leave-in Uniq One Lotus Flower, da Revlon Profissional, que tem se tornado parte da minha rotina.

Uso praticamente todos os dias (em média cinco vezes na semana) antes de secar o cabelo. Mesmo quando aplico sem usar o secador, o resultado é bom e deixa o cabelo sem um ar de ressecado e mal cuidado. Para mim, também se destacou como um produto de bom custo-benefício, já que a embalagem rende bastante e entrega o que o fabricante promete.

O que eu gostei

Proteção térmica: cumpre bem a função antes do uso do secador, mantendo o cabelo mais protegido contra o calor.

Textura e uso diário: leve e fácil de aplicar, não deixa o fio pesado. Consigo usar com frequência sem sentir acúmulo.

Resultado sem secador: mesmo ao natural, deixou o cabelo com aspecto macio e "controlado". Tanto na raiz quanto nas pontas.

Custo-benefício: o rendimento compensa o valor, especialmente para quem usa sempre. No meu caso, dura, tranquilamente, dois meses.

Fragrância: o cheiro é suave, fresco e floral, como sugere o fabricante, inspirado na flor de lótus.

Cabelo ficou com menos pontas duplas após usar o produto Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Quantidade: apesar de render bem, quem usa diariamente pode sentir necessidade de reaplicar em alguns pontos do cabelo.

Fixação do penteado: promete ajudar a manter o penteado por mais tempo, mas esse efeito pode variar dependendo do tipo de fio e da finalização escolhida. Eu não o uso dessa forma, então, acredito que deixe um bom acabamento, mas se a vontade for fixação, talvez um creme de pentear seja melhor.

Para quem eu indico?

Recomendo o produto para quem utiliza secador com frequência e busca uma proteção térmica confiável em formato de leave-in. Também funciona bem para quem prefere deixar o cabelo secar naturalmente, já que ajuda no controle do frizz e deixa os fios mais macios.

Por ter fórmula vegana e ser dermatologicamente testado, pode agradar quem procura produtos com esse perfil. No meu caso, prefiro usar produtos não testado em animais, então, o cosmético tem um ponto positivo a mais para usá-lo.

