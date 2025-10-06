MDIC eleva projeção para saldo comercial em 2025 de US$ 50,4 bi para US$ 60,9 bi

Brasília, 6 - A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revisou a previsão de superávit comercial de 2025 para cima. Agora, a expectativa é de que, no ano, o saldo positivo das contas feche em US$ 60,9 bilhões. A segunda previsão, divulgada no fim do primeiro trimestre, era de que o saldo poderia fechar este ano em US$ 70,2 bilhões. Depois, ao fim do segundo trimestre, a projeção passou para US$ 50,4 bilhões. Esta é a última previsão divulgada pelo MDIC para 2025.Em 2024, o saldo comercial foi de US$ 74,2 bilhões. Se confirmada a previsão da Pasta, haverá uma variação negativa neste ano de 17,9% em relação ao ano passado.Segundo o diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, a queda prevista para este ano é determinada pelo movimento do comércio mundial, a taxa de câmbio e a alta demanda interna.Exportações e importaçõesÉ esperado que as exportações brasileiras somem US$ 344,9 bilhões neste ano - montante 2,3% maior em relação a 2024. "Se configurando, vai ser um recorde para a exportação", disse Brandão. "Ainda tem incerteza, mas é muito provável que fique, no mínimo, semelhante aos 337,0 bilhões de 2024", completou. A projeção do início do ano era de que as exportações somassem US$ 353,1 bilhões em 2025. Depois, passou para US$ 341,9 bilhões.Nas importações, o dado foi ajustado para baixo. Agora, a expectativa é de que as compras somem US$ 284,0 bilhões em 2025, alta de 8,0% na comparação com o ano passado. Na última projeção, o MDIC esperava importações de US$ 291,5 bilhões. Já na corrente de comércio, o número projetado baixou de US$ 633,5 bilhões para US$ 629,0 bilhões, 4,8% maior que os US$ 599,9 bilhões registrados no ano passado.