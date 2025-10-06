Topo

MDIC: compra de plataforma no campo de Búzios contribuiu para alta em importações

Brasília

06/10/2025 17h39

O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, destacou que o aumento de 17,7% nas importações de setembro foi influenciado pela importação de uma plataforma de petróleo com origem em Cingapura, com valor de US$ 2,4 bilhões, a FPSO P78.

As importações da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco econômico do qual Cingapura faz parte, cresceram "de forma destacada", afirmou o diretor, com uma alta de 266,4% em valor exportado (saltando de US$ 921 milhões em setembro de 2024 para US$ 3,375 bilhões em setembro de 2025).

"É um equipamento com valor alto. É o segundo que entra neste ano, tivemos um em fevereiro, que também gerou um crescimento significativo da importação naquele mês." A plataforma já está em operação no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

No total, as importações somaram US$ 27,5 bilhões em setembro. "É o recorde histórico mensal de importação."

Brandão concedeu coletiva para comentar os resultados da balança comercial de setembro, divulgados no período da tarde pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

