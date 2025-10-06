Topo

Maduro diz que 'grupo terrorista local' planejava plantar explosivos em embaixada dos EUA

06/10/2025 21h33

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira (6) que um "grupo terrorista local" planejava colocar explosivos na embaixada dos Estados Unidos na Venezuela como uma "ação de provocação" em meio à mobilização militar americana no Caribe.

Durante seu programa semanal de televisão, Maduro afirmou que duas fontes coincidiram "com a possibilidade de um grupo terrorista local plantar uma carga explosiva na embaixada dos Estados Unidos em Caracas" como "uma operação de bandeira falsa" para levar a uma escalada.

"É uma embaixada que, apesar de todas as diferenças que tivemos com os governos dos Estados Unidos, é protegida [...] por nosso governo", acrescentou Maduro. "Toda a segurança foi reforçada ao redor da embaixada dos Estados Unidos e a investigação continua", disse.

mbj/pgf/cjc/rpr

© Agence France-Presse

