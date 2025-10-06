Macron encarrega premiê demissionário de realizar negociações de última hora para encerrar crise

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, encarregou nesta segunda-feira seu primeiro-ministro demissionário, que havia renunciado no início do dia, de manter conversas de última hora com outros partidos políticos para tentar traçar um caminho para uma saída da crise.

Sebastien Lecornu apresentou a renúncia de seu governo poucas horas depois de anunciar a formação de seu gabinete, tornando-o o governo de vida mais curta na história moderna da França e aprofundando a crise política do país.

Não ficou imediatamente claro o que a tarefa de Lecornu implicaria. A Constituição da França permite que Macron reconduza Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, se ele desejar.

Macron deu a Lecornu 48 horas.

"O presidente confiou ao sr. Sébastien Lecornu, o primeiro-ministro demissionário encarregado dos assuntos do dia a dia, a responsabilidade de conduzir as negociações de última hora até a noite de quarta-feira para definir uma plataforma de ação e estabilidade para o país", disse o Palácio do Eliseu em um comunicado.

