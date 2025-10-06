Topo

Notícias

Macron encarrega Lecornu de 'negociações finais' após aceitar sua renúncia como primeiro-ministro francês

06/10/2025 13h06

O presidente francês, Emmanuel Macron, encarregou nesta segunda-feira (6) Sébastien Lecornu de conduzir as "negociações finais" até quarta-feira (8) em busca da "estabilidade do país", horas após aceitar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro. 

Macron lhe confiou "a responsabilidade de conduzir, até quarta-feira à noite, as negociações finais para definir uma plataforma de ação e estabilidade para o país", anunciou a Presidência francesa. 

Lecornu apresentou sua renúncia nesta segunda-feira, horas após o anúncio de seu governo gerar tensões com seus parceiros no partido conservador Os Republicanos (LR) e ser rejeitado pela oposição, que já havia derrubado seus dois antecessores em menos de um ano.

vl-fff-tjc/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Guerra em Gaza fragiliza economia israelense, gera fuga de talentos e isolamento internacional

Brasileiro da Flotilha faz greve de sede e recusou deportação, diz esposa

Trump diz que teve conversa "muito boa" com Lula

Lula disse a Trump que sanções contra ministros do STF não são justas, relata Alckmin

Trump diz que se reunirá com Lula 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'

Equador expulsa jornalista espanhol que cobria protestos e alega 'ameaça'

Conversa com Trump foi melhor que esperávamos, diz Alckmin

'Vamos avançar para ganha-ganha', diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

Unesco realiza reunião importante para nomear seu futuro líder