Topo

Notícias

Lula exige que Israel libere integrantes da flotilha para Gaza 'o quanto antes'

06/10/2025 17h52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu, nesta segunda-feira (6), que o governo de Israel permita "o quanto antes" o retorno seguro dos integrantes da flotilha de ajuda a Gaza que permanecem detidos, entre eles vários brasileiros.

Israel interceptou na semana passada, em águas internacionais, a flotilha Global Sumud, composta por 45 embarcações que partiram de Barcelona, Espanha.

A operação humanitária tinha como objetivo romper o bloqueio israelense para entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas.

Mais de 470 pessoas que participavam da flotilha foram detidas, segundo as autoridades israelenses.

Lula denunciou que Israel "violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha" fora de seu mar territorial e "segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país", conforme escreveu em publicação na rede social X.

Thiago Ávila, um dos coordenadores da flotilha, e outros três brasileiros participam de uma greve de fome coletiva de um grupo de detidos, informou nesta segunda-feira (6) à AFP Lara Souza, porta-voz da delegação brasileira da Global Sumud.

Lula ordenou ao Ministério das Relações Exteriores que "use todas as ferramentas diplomáticas e legais" para que "essa absurda situação se encerre o quanto antes" e Israel "possibilite aos integrantes brasileiros da flotilha regressarem a nosso país em plena segurança".

Nesta segunda-feira, o governo israelense informou que 171 ativistas haviam sido deportados, incluindo a sueca Greta Thunberg.

Entretanto, 138 pessoas permanecem sob custódia israelense, entre elas 13 brasileiros.

Ativistas deportados para Atenas denunciaram ter sido vítimas de violência e "tratados como animais".

Israel negou as acusações e assegurou que "todos os direitos legais" foram "completamente respeitados".

ll/jss/val/lm/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'bom homem'

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato

LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria

Brasil e Cingapura fecham acordo para ampliar comércio de proteína animal

Com Brasil já eliminado, oitavas do Mundial Sub-20 começam com Argentina como favorita

Lula exige que Israel libere integrantes da flotilha para Gaza 'o quanto antes'

Sem dados de SP, ministério não atualiza casos de intoxicação por metanol

Crítica dos grandes meios de comunicação nos EUA é nomeada para comandar a CBS News

Ex-PM, influencer do tigrinho e vendedor de rifas: quem é Kel Ferreti

Trump diz que Hamas "está aceitando coisas muito importantes"

MP denuncia 20 pessoas suspeitas de adulterar cerveja em SP