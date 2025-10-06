Topo

Notícias

Lula entrega 2.837 moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta segunda

06/10/2025 08h02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega, nesta segunda-feira (6), em Imperatriz (MA), 2.837 unidades do Minha Casa, Minha Vida. O Residencial Canto da Serra teve mais de R$ 358,6 milhões em investimentos do governo federal.

Mais de 11 mil pessoas serão beneficiadas. Entre os contemplados, estão 1.619 famílias que integram o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), enquadradas na Faixa 1 do programa de habitação, que receberão as moradias totalmente subsidiadas.

Notícias relacionadas:

Em 2023, com a retomada do Minha Casa, Minha Vida pelo governo Lula, o Ministério das Cidades isentou os beneficiários desses programas sociais de pagarem as parcelas do financiamento, ou seja, recebem a casa própria de graça. A isenção é permanente: mesmo se deixarem o Bolsa Família ou o BPC, eles continuam livre das prestações.

Os recursos para isso vêm do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

A Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida é voltada para o público de baixa renda e com maiores percentuais de subsídio. A renda familiar bruta para enquadramento é de R$ 2.850 para os imóveis urbanos.

Na Faixa 2 são atendidas famílias com renda entre R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil e na Faixa 3 as de renda entre R$ 4,7 mil a R$ 8,6 mil. O programa oferece ainda crédito habitacional para famílias com renda até R$ 12 mil, por meio do Minha Casa, Minha Vida Classe Média.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

TPI condena líder de milícia sudanesa por crimes de guerra em Darfur

Crise na agência da ONU para refugiados piora atenção a deslocados no mundo

Nobel de Medicina vai para trio que pesquisa sobre como o corpo controla sistema imunológico

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita, enquanto Trump pressiona por fim da guerra em Gaza

Gisèle Pelicot volta a enfrentar no tribunal um dos acusados no caso dos estupros coletivos de Mazan

Presidente da Comissão Europeia enfrenta novas tentativas de destituição

Caiado e Ciro Nogueira trocam farpas sobre candidato da direita à Presidência

Governo Maduro diz que oposição venezuelana planeja atentado contra embaixada dos EUA

Delegações de Israel e do Hamas iniciam negociações indiretas no Egito sobre guerra em Gaza

Kremlin diz que não há motivos para culpar Rússia por incidentes com drones na Europa

AgRural: plantio de soja 2025/26 atinge 9% no Brasil ante 3% na semana anterior