Lula e Trump têm conversa "positiva" por videoconferência

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma conversa positiva na manhã desta segunda-feira por videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou da reunião.

"Foi positivo", limitou-se a dizer Haddad após o encontro, acrescentando que o Palácio do Planalto divulgará uma nota sobre a conversa.

"Uma nota vai sair daqui a pouquinho do Palácio sobre o tema, dando os detalhes que foram pactuados. Então o presidente já recomendou a divulgação de uma nota", afirmou.

Mais cedo, uma fonte com conhecimento do assunto confirmou à Reuters que a conversa entre os dois presidentes estava acontecendo na manhã desta segunda por videoconferência.

No mês passado, ao discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, Trump elogiou Lula e disse que havia combinado de ter uma reunião com o brasileiro durante uma rápida conversa nos bastidores do evento.

A fala de Trump sobre Lula na ONU veio em meio a um aumento nas tensões na relação bilateral entre Brasil e EUA, após o presidente norte-americano anunciar tarifas comerciais de 50% sobre uma série de exportações brasileiras aos EUA e de seu governo impor sanções e revogar vistos de autoridades brasileiras, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por seu papel como relator nos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Trump criticou o processo contra Bolsonaro, classificando-o de "caça às bruxas". O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão pela Primeira Turma do STF por uma tentativa de golpe de Estado após perder a eleição presidencial de 2022 para Lula.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu; Texto de Eduardo Simões; Edição de Pedro Fonseca)