Lula e Trump conversam em tom amistoso e concordam em se reunir pessoalmente em breve, diz Planalto

06/10/2025 12h12

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone em tom amistoso por cerca de 30 minutos nesta segunda-feira e concordaram em se reunir pessoalmente em breve, informou o Palácio do Planalto em nota.

De acordo com o comunicado, Lula aventou a possibilidade de se reunir presencialmente com Trump durante encontro do bloco asiático Asean, na Malásia, no fim deste mês, e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos, além de ter reiterado convite a Trump para participar da COP30 de Belém, em novembro.

A nota afirma ainda que Lula pediu a Trump a retirada da sobretarifa comercial de 40% imposta pelos EUA a vários produtos brasileiros, além das medidas restritivas aplicadas a autoridades brasileiras.

O Planalto disse ainda que Trump designou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para negociar com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e com os titulares da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Os dois presidentes também decidiram trocar telefones para estabelecer uma via direta de comunicação, segundo a nota.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

