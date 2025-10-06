Topo

Lula diz que Israel viola leis ao interceptar flotilha com brasileiros

06/10/2025 17h05

Condições degradantes

Em nota divulgada hoje, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que integrava a flotilha humanitária, informou que os participantes detidos ilegalmente denunciaram condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado. 

"Alguns, inclusive Luizianne, só receberam medicamentos após pressão diplomática. Também relataram que audiências judiciais foram realizadas sem representação legal", diz a nota divulgada pela parlamentar. 

