Lula disse a Trump que sanções contra ministros do STF não são justas, relata Alckmin

Brasília

06/10/2025 13h45

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que as sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não são justas. O relato foi feito a jornalistas nesta segunda-feira, 6, pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

"O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros não são justas e que isso também deveria ser rediscutido", afirmou o vice-presidente.

Otimismo

Alckmin declarou que a conversa entre os dois presidentes foi muito positiva e que o governo ficou muito otimista com os próximos passos.

Ainda não há, entretanto, uma nova reunião marcada. Ele apenas disse que agora as conversas seguirão entre os ministérios e até entre Lula e Trump, porque ambos trocaram telefones pessoais.

"Foi muito boa a conversa, melhor do que nós esperávamos, então, estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar", afirmou Alckmin.

