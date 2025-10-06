Lula: Conversa com Trump foi 'muito amigável' e encontro será marcado

O presidente Lula (PT) afirmou esperar que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, converse sem preconceito com o Brasil. Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram hoje por telefone sobre o tarifaço aplicado a produtos brasileiros.

O que aconteceu

Era preciso conversar e colocar os "problemas em torno de uma mesa", afirmou o presidente, em entrevista à TV Mirante, do Maranhão. "Nós, depois, da nossa conversa, em que as coisas ficaram mais claras, ficamos de marcar uma conversa e se encontrar em torno de uma mesa."

"Foi uma conversa extraordinariamente boa", elogiou Lula. "A conversa com o Trump foi muito amigável, uma conversa de dois presidentes, de dois países importantes e das duas maiores democracias do ocidente. Trump tem consciência disso e eu tenho consciência disso" Nas redes sociais, Trump postou que "gostou da conversa" e que os EUA e o Brasil "vão se dar muito bem juntos".

Ligação entre os presidentes durou cerca de meia hora. Segundo o Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O objetivo é tentar retomar a boa relação entre os dois países depois de o Brasil ter se tornado um dos principais alvos da taxação dos EUA, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.

O governo norte-americano aponta o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) como o principal motivo das medidas. A condenação, porém, cabe ao Judiciário, e não ao Executivo, e o Planalto diz que o presidente não levaria esse tema para debate.

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nem o julgamento, nem nenhum nome em específico foi citado, incluindo o de Bolsonaro.