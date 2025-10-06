Topo

Notícias

Lideranças sindicais entregam amanhã sugestões para debater transição justa na COP30

Rio, 06

06/10/2025 14h27

Associações sindicais ligadas aos setores de petróleo, metalurgia e elétrico entregam nesta terça-feira, 07, em Brasília, durante o seminário "Laboratórios de Futuros: reflexões e propostas de trabalhadores para a transição energética justa", 20 propostas conjuntas para fomentar o debate sobre o tema às vésperas da COP30, que acontece em novembro, em Belém.

O encontro reunirá trabalhadores da Federação Única dos Petroleiros (Fup), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SindMetal ABC), Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (Frune) e Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU).

Entre as presenças confirmadas estão a diretora de Programas da COP30, Alice Amorim Voga; o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, Vinícius Pinheiro; a especialista em transição justa da Climate Action Network International, Anabella Rosemberg; entre outros.

O evento faz parte da "Caravana do Futuro", em circulação no País desde maio, que busca ampliar o debate sobre o modelo energético brasileiro e defender uma transição justa, garantindo direitos e proteção social para trabalhadores e comunidades. As propostas conjuntas dos trabalhadores são resultado dos Laboratórios de Futuros, promovidos pela Aurora Lab, em parceria com as lideranças sindicais.

O coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar, destacou a importância da participação dos trabalhadores e das comunidades na transição energética:

"Não podemos aceitar uma transição energética imposta de fora, que desconsidera nossa realidade e coloca os trabalhadores em segundo plano. A transição no Brasil precisa ser justa, soberana e popular, construída a partir das necessidades da população e com protagonismo do Estado, garantindo emprego decente, participação social e acesso à energia para todos", afirmou em nota.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões

Lula pede a Trump que elimine tarifaço em primeiro telefonema entre os dois

Macron pede prazo de 48 horas para tentar evitar nova dissolução da Assembleia

Volume de soja inspecionado para exportação sobe 25,8% nos EUA

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

José Dirceu diz que Bolsonaro 'não tem condições de ir para a prisão comum'

Flotilha de Gaza: ativistas suíços deportados por Israel afirmam terem sido torturados

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Egípcio Khaled El-Enany é escolhido para dirigir a Unesco