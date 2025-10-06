Lideranças sindicais entregam amanhã sugestões para debater transição justa na COP30

Associações sindicais ligadas aos setores de petróleo, metalurgia e elétrico entregam nesta terça-feira, 07, em Brasília, durante o seminário "Laboratórios de Futuros: reflexões e propostas de trabalhadores para a transição energética justa", 20 propostas conjuntas para fomentar o debate sobre o tema às vésperas da COP30, que acontece em novembro, em Belém.

O encontro reunirá trabalhadores da Federação Única dos Petroleiros (Fup), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SindMetal ABC), Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (Frune) e Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU).

Entre as presenças confirmadas estão a diretora de Programas da COP30, Alice Amorim Voga; o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, Vinícius Pinheiro; a especialista em transição justa da Climate Action Network International, Anabella Rosemberg; entre outros.

O evento faz parte da "Caravana do Futuro", em circulação no País desde maio, que busca ampliar o debate sobre o modelo energético brasileiro e defender uma transição justa, garantindo direitos e proteção social para trabalhadores e comunidades. As propostas conjuntas dos trabalhadores são resultado dos Laboratórios de Futuros, promovidos pela Aurora Lab, em parceria com as lideranças sindicais.

O coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar, destacou a importância da participação dos trabalhadores e das comunidades na transição energética:

"Não podemos aceitar uma transição energética imposta de fora, que desconsidera nossa realidade e coloca os trabalhadores em segundo plano. A transição no Brasil precisa ser justa, soberana e popular, construída a partir das necessidades da população e com protagonismo do Estado, garantindo emprego decente, participação social e acesso à energia para todos", afirmou em nota.