Líder norte-coreano diz a Putin que aliança entre os dois vai crescer

06/10/2025 19h35

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse, em uma carta ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que a aliança entre os dois países continuará a se desenvolver, congratulando o russo por seu aniversário com elogios à sua liderança.

"Não tenho dúvidas de que as relações de aliança entre os dois países serão invariavelmente levadas adiante no futuro, graças às calorosas relações de amizade e aos estreitos laços de camaradagem entre nós", disse Kim.

Kim reafirmou seu apoio à "luta justa" da Rússia pela soberania nacional, aparentemente referindo-se à sua guerra com a Ucrânia, e prometeu, na carta divulgada pela agência de notícias estatal KCNA, permanecer fiel à implementação do tratado assinado entre os dois líderes no ano passado.

(Reportagem de Jihoon Lee)

