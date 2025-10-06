LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria

O astro LeBron James, de 40 anos e que se prepara para começar sua 23ª temporada na NBA, postou um vídeo enigmático em suas sociais nesta segunda-feira (6) e alimentou os rumores sobre sua aposentadoria.

No vídeo, o jogador do Los Angeles Lakers mostrou uma prévia de uma entrevista que será publicada na terça-feira, às 13h00 (horário de Brasília), na qual promete revelar "a decisão das decisões".

A mensagem faz um paralelo com a famosa explicação ("The Decision", "A decisão") de sua saída em 2010 do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat, onde conquistou dois de seus quatro títulos na NBA.

No final de setembro, LeBron se mostrou animado por começar mais uma temporada na NBA e não deu pistas sobre seus planos de aposentadoria.

"Estou feliz de poder continuar praticando este esporte que tanto gosto por mais uma temporada", explicou 'King James' no 'media day' (dia de entrevistas à imprensa) dos Lakers.

"Aconteça o que acontecer, estou muito envolvido porque não sei quando vai acabar, embora o final esteja próximo", acrescentou.

Embora esteja considerando a possibilidade de James anunciar sua aposentadoria, a imprensa americana também dá conta de que o jogador tem várias alianças comerciais, incluindo uma com a Amazon, que está preparando um evento de vendas exclusivo para assinantes para esta terça-feira.

De qualquer forma, o preço dos ingressos para o último jogo dos Lakers na temporada 2025/2026 disparou.

De acordo com a Tickpick, plataforma de compra e venda de ingressos, a entrada mais barata para o jogo dos Lakers contra o Utah Jazz no dia 12 de abril subiu de US$ 85 (cerca de R$ 450 na cotação atual) para US$ 445 (R$ 2.370) nas horas seguintes à publicação do vídeo.

O menor preço para um ingresso de revenda online na SeatGeek é de US$ 821 (R$ 4.370) e de US$ 955 (R$ 5.080) na Ticketmaster.

© Agence France-Presse