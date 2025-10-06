Topo

Notícias

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

São Paulo, 06

06/10/2025 20h30

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou nesta segunda-feira, 6, que perícia feita pelo departamento científico da Polícia Civil identificou a presença de metanol em bebidas alcoólicas aprendidas em duas distribuidoras do Estado.

"São 17 requisições em 13 boletins de ocorrência distintos. Dessas 17 requisições, duas foram confirmadas. Saiu hoje (segunda-feira) o laudo positivo contendo metanol. Eram distribuidoras", afirmou Derrite.

De acordo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), as duas distribuidoras, que não tiveram os nomes revelados, foram fechadas. "Você confirma que a origem daquela bebida que foi consumida naquele bar, que gerou o resultado óbito, saiu daquela distribuidora que foi fechada e teve o seu registro suspenso", disse o governador.

O governo de São Paulo realizou a prisão de 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas no Estado nos últimos dias. Segundo Tarcísio, não há relação entre os suspeitos.

O montante representa praticamente a metade das 41 prisões de suspeitos de adulterar bebidas feitas desde o início do ano.

"Estamos prendendo os suspeitos para fazer a qualificação, ver outros crimes que eles podem ter cometido. As pessoas presas não têm relação entre si. Dentro da cidade, elas não têm relação entre si", disse o governador.

As afirmações foram feitas nesta segunda-feira, 6, no Palácio dos Bandeirantes. O governador Tarcísio de Freitas reuniu o gabinete de crise montado para o enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol.

Uma das linhas de investigação aponta que a contaminação pode ter acontecido no momento da limpeza dos vasilhames com metanol. A polícia, entretanto, não descarta o uso intencional do metanol para adulterar as bebidas, aumentando o conteúdo dos vasilhames.

Autoridades orientam a população sobre a importância de não consumir produtos falsificados e de procurar ajuda médica, caso apresente sintomas. A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a morte.

Balanço de casos no Brasil

Além de ações por parte de governos estaduais, a Polícia Federal também abriu inquérito para investigar os casos.

Nesta segunda-feira, 6, o Ministério da Saúde recebeu 217 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Deste total, 17 casos foram confirmados e 200 seguem em investigação.

O Estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. O Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Os casos, que tiveram início em São Paulo, ocorreram após o consumo de bebidas alcoólicas destiladas, como gim, vodca e uísque.

Atendimento médico deve ser feito o mais rápido possível

De acordo com o governo estadual, o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, para realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de alerta são: dores abdominais intensas, tontura e confusão mental.

O socorro em até 6 horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento do quadro clínico do paciente.

No sábado, o Ministério da Saúde disse que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de pacientes intoxicados por metanol, aos Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.

Como denunciar

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo. Clique aqui para saber mais.

O Procon-SP também recebe denúncias pelo Disque 151 e pelo site, onde o consumidor também encontra informações sobre como realizar a queixa.

Além disso, o número 0800 642 9782 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segue disponível para esclarecer dúvidas da população, profissionais e comerciantes sobre intoxicações e procedimentos.

Orientações para os consumidores

Procure estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência.

Desconfie de preços muito baixos - no mínimo podem indicar alguma falha como sonegação e adulteração, por exemplo.

Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto: lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.

Ao notar alguma diferença, não fazer testes caseiros como cheirar, provar ou tentar queimar a bebida. Essas práticas não são seguras nem conclusivas.

Fique atento a sintomas após o consumo:

visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, isso pode indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada.

Busque atendimento médico imediato:

se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

Comunique as autoridades competentes:

Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual);

Polícia (civil);

Procon (órgão de defesa do consumidor);

quando aplicável, outros órgãos relacionados (Ministério da Agricultura, etc).

Exija sempre a nota fiscal ou comprovação de origem: documento precisa ter todas as informações de identificação do fornecedor e da compra, isso ajuda na rastreabilidade do produto e é uma garantia para o consumidor em eventual reclamação.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

México confirma novo caso de bicheira-do-Novo-Mundo na fronteira norte

EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,7 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 26,5 milhões; veja números sorteados

Especialistas explicam sobre o tempo que os efeitos do metanol demoram para aparecer

Carlos Bolsonaro critica discurso de 'união da direita' e cita falta de apoio ao pai